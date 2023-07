Rovanperä Soome rallist: Tänak on kahtlemata väga kiire

„Taktika kohta ei oska veel öelda, aga eesmärk on üsna selge. Läheme MM-sarja silmas pidades parimaid võimalikke punkte koguma,“ ütles Rovanperä Rallit.fi-le.

22-aastane soomlase tunnistab, et seekord on nende võidusoov eriti tugev, sest varem pole nad kodusel etapil triumfeerida suutnud.

„Tore oleks võita kodupubliku ees, aga kui tundub, et seda ei juhtu, siis teeme lihtsalt targa võistluse,“ sõnas ta.

Mingit ekstra närvipinget Rovanperä ralli eel ei tunne. „Kodune võistlus ei too mulle lisapinget ega stressi. Üritame iga võistluse võita, kuhu sõitma läheme. Sel aastal on garanteeritud, et võidu võitmine on sama raske kui eelmisel korral, sest oleme taas esimene auto rajal,“ märkis Rovanperä, kes sai mullu Soomes Ott Tänaku järel teise koha.

„Olen paljudelt kuulnud, et reedesel päeval on palju [teede] puhastamist. See ei saa olema lihtne.“

DirtFishile antud kommentaaris tunnistas Rovanperä, et ka tänavu on tema suurim rivaal Tänak. „Kahtlemata üritan kodus suruda, kuid Ott on oma stardipositsiooniga [neljas] väga kiire nagu me teame.“

Valitseva maailmameistri edumaa MM-sarjas on meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees juba 55 punkti. Seetõttu proovib soomlane liigset riskeerimist vältida.

„Muidugi pole mõtet viimast riski võtta. Rumal oleks sellel rallil null saada. See hooaeg oleme seni targalt sõitnud ja päris häid tulemusi saanud. Proovime samamoodi jätkata. Kodusel etapil peab muidugi natuke rohkem pingutama,“ lisas Rovanperä.

Kui Evans kaotab viis etappi enne hooaja lõppu Rovanperäle 55 punktiga, siis kolmandal kohal asuv Thierry Neuville on liidrist 58 ja neljandal positsioonil paiknev Tänak 66 silma kaugusel.

Soome MM-ralli algab Jyväskyläs neljapäeva hommikul testikatsega. Avakatse sõidetakse samal õhtul.