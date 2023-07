16-aastane venelanna langes Wimbledonis konkurentsist ja vihastas kohtuniku peale

Andreeva võitis avaseti kindlalt 6 : 3 ning juhtis teises 4 : 1, kuid vaatamata sellele suutis ta kätte võidetud edu maha mängida. Keys võitis teise seti 7 : 6 ning otsustava seti 6 : 2. Matš kestis kokku kaks tundi ja viis minutit.

Pärast matši oli Andreeva tõsiselt nördinud ja keeldus kohtunikul kätt surumast. Venelanna viha põhjuseks oli see, et Rootsi kohtunik karistas teda matši lõpus reketi loopimise eest punktitrahviga. Intsident juhtus kolmandas setis venelanna 2 : 5 kaotusseisus. Andreeval oli juba varasemalt hoiatus all, kui teise seti lõppedes valas ta samuti oma viha reketi peale.