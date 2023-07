FOTOD | Tennise Eesti meistrivõistluste avapäev pakkus tõelise põnevuslahingu

„Olin juba peaaegu alla andmas, aga isa (Rauno Gull, kes on ka Grete treener - toim) tribüünilt aitas võitlust jätkata,“ ütles Gull. „Kui võimalused tekkisid, haarasin sellest kinni. Suutsin kontrollitumalt mängida, leidsin endas mingi sisemise rahu ning suutsin ka matšpallidel mängida julgelt ja pingevabalt. Et ma nii kõvasti taha jäin, selles olen ise süüdi, panin endale pinged peale. Vaimselt ei olnud kerge leppida ka raske loosiga. Vaatasin tabelit ja mõtlesin, miks teistel niimoodi vedas, aga minul mitte.“

Naiste üksikmängu favoriidid pääsesid kindlalt teise ringi. Anet Angelika Koskel ja Laura Rahnel ei loovutanud geimigi, Maileen Nuudi kaotas vaid ühe geimi ja Helena Narmont kolm geimi. Siis hakkas turniiri segama vihm ning on osa mänge, kaasa arvatud esimesena asetatud Elena Malõgina kohtumine Dana Hallaga, on veel pooleli või pidamata.

Meeste üksikmängus on seekord esimesena asetatud Daniil Glinka , kes viimati osales meistrivõistlustel kolm aastat tagasi. Ta alustas rutiinse 6 : 0, 6 :0 võiduga Samuel Mandelkorni üle.

Glinka sõnul ei tohi ta favoriidiseisust liiga kergelt võtta. „Vaatame mäng mängu järel, kuidas läheb. Siin on raskeid vastaseid nagu Kenneth Raisma, Siim Troost, Johannes Seeman või Robin Parts. Olen palju mänginud ITF-i turniiridel, kus iga aastaga läheb paremini, aga veel on vaja teha kõvasti tööd, et kõrgemale tõusta,“ rääkis Glinka.