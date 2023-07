Ukrainlannalt säru saanud ja publiku poolt välja vilistatud Azarenka: see polnud õiglane

Lisaks põnevale matšile tekitas kõneainet mängu järel juhtunu. Pärast Ukraina sõja algust pole Svitolina mõõduvõttude järel venelaste ega valgevenelastega kätt surunud. Seda teadnud Azarenka pani kaotuse järel käe kohtunikule pihku, saatis vastase suunas pilgu ja tormas areenilt minema. Seda saatsid fännide pahameelehüüded ja vile.

Azarenka meelest polnud publiku käitumine õiglane. „Mida ma oleksin pidanud tegema? Teda ootama jääma? Ta ei taha Venemaa ja Valgevene inimestega kätt suruda. Ma austasin tema otsust,“ selgitas kunagine maailma esireket. „Ma ei saa publikut kontrollida. Ma pole kindel, kas inimesed said juhtunust aru. See polnud õiglane.“

Veerandfinaalis läheb 28-aastane Svitolona kokku Iga Świątekiga. Ukrainlanna juhtunust liialt suurt numbrit ei teinud. „Mulle on tunne, et iga kaotaja, kes loobub käesurumisest, saab vilekoori,“ viitas ta Prantsusmaa lahtistele, kus ta jäi veerandfinaalis alla valgevenelanna Arõna Sabalenkale ning toona jäi hoopis tema pealtvaatajate pahameele alla. „Ma arvan, et tenniseorganisatsioonid peavad välja tulema avaldusega, et Venemaa/Valgevene ja Ukraina mängijate vahel kätlemist ei toimu.“

Svitolina kahtlustas, et tema sõnum pole veel kõigile tennisefännidele kohale jõudnud. „Olen korduvalt öelnud, et kuni Vene väed pole Ukrainast väljas ja me pole omi alasid tagasi saanud, ei hakka ma kätt suruma. Enam selgem ei saa üks avaldus olla,“ lisas ukrainlanna.

Valgevenelanna Azarenka pani aga peale vana plaadi, et sport ja poliitika peaks olema lahus. „See oli suurepärane matš. Sellest on kahju, kui inimesed keskenduvad ainult käepigistustele, purjus rahvale ja väljavilistamisele. See oli tennisematš, me ei muuda siin elusid. Me mängime tennist. Teeme oma tööd. See on kõik,“ arvas ta.