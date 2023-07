WIMBLEDONI PÄEVIK | Tulnukas Djokovic ja lendav šampusekork

Otsustavas setis oli väljakul vaid üks naine. Bencic murdus vaimselt ning näitas esmakordselt matšis välja enda suurt rahulolematust – see kõik on mõistetav, kui oled maha mänginud kaks matšpalli. Energialaeng, mille Swiatek sellest mängust kaasa võtab on meeletu. Turniiri eel oli palju kahtlejaid, kas poolataril on piisavalt talenti, et murul valitseda. Kahtlemata on! Kas tänavuse aasta Wimbledonist algab naiste tennises Serena Williamsi parimaid aastaid meenutav periood? Seda näitab aeg, kuid kõik eeldused selleks on 23-aastasel Poola naistennisistil olemas.