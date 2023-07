WIMBLEDONI PÄEVIK | Turniir sai suure musta hobuse, Svitolina ammutab sõjast motivatsiooni

Päeva staar on kahtlemata Matteo Berrettini, kelle kohal olid enne turniiri algust suured küsimärgid. Nüüd on Itaalia servikahur pannud kõigil kriitikutel suud kinni. Eile kindlustas itaallane pääsu kaheksandikfinaali. Kolme senise matši jooksul on Berrettini kaotanud vaid ühe seti avaringis kaasmaalase Lorenzo Sonego vastu. Eileõhtuses kohtumises mängis itaallane muljetavaldava mänguga üle maailma 21. reketi Alexander Zverevi tulemusega 6 : 3, 7 : 6, 7 : 6.

Berrettini mängib hämmastava kire ja motivatsiooniga. Aasta esimesel poolel teda kimbutanud erinevatest vigastusest pole märkigi. Tema serv on fenomenaalne, mis on muruväljakul võitmise edu alus. Veelgi hämmastavam on see, et enne Wimbledoni Stuttgardis toimunud ATP turniiril võitis Berrettini kõigest neli (!) geimi. Kaheksandikfinaalis kohtub itaallane maailma esireket Carlos Alacraziga, kes eile võitis neljasetises kohtumises Nicolas Jarryt (ATP 28.). Poleks mingi ime, kui järgmises ringis lõppeb maailma esireket teekond.