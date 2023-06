Eesti paarid jäid rannavolle MK-etappidel kvalifikatsioonidesse pidama

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg pidasid Future tasemega MK-etapil esimese mängu kanadalannade Devin Corah’ ja Adriel Goodmani vastu ning tunnistasid vastaste nappi 2:1 (21:19, 16:21, 15:13) paremust. Remmelg tõdes, et eestlannad pole rahul tasemega, mida Prantsusmaal näidati. „Omavaheline koostöö oli seekord kehv, just blokis ja kaitses. Päris palju oli situatsioone, kus me ei saanud üksteisest hästi aru ja läks rabistamiseks,“ kirjeldas Remmelg volley.ee vahendusel.