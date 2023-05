VAATA JA KUULA | „Kõrvuni liivas“: 36-aastase Eesti meistri MK-debüüt Tais: tagasi koju ainsagi mänguta ja uue paarilisega

Et vollehooaeg juba käib ja Eestiski on suvi kohe-kohe käes, pole teemadest puudu. Arutelu alla võetakse nii tõsiseid kui ka vähem tõsiseid teemasid.



Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Kas pigem Eurovisioonile esinema või MK-etapile piirikohtunikuks?

*36-aastase Eesti meistri Urmase Tais tehtud MK-debüüt lõppes ootamatult, ainsagi mänguta ja uue paarilisega;

*Milline võiks olla Eesti-siseses konkurentsis Nations Cupile kvalifitseerumise süsteem?

*Kas Eesti koondistel on šanss heidelda edasipääsu eest?

*Mida tähendab rannavõrkpallis liidriroll ja kuidas seda kanda?

*Kuidas elab Nõlvak/Tiisaare olümpialootus?

*Lugu sellest, kuidas kaks noort neidu üksteist tundmata koos julge otsuse vastu võtsid;

*Erinevad arvamused - kas füüsilised katsed võitis Nõlvak/Tiisaar või Beach44?



Saade on lindistatud 15. mail.