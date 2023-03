VAATA JA KUULA | „Kõrvuni liivas“: Beach44 kutsub Nõlvak/Tiisaare duellile, uus pall ja Kusti revolutsioon

Pikalt Eestis justkui varjusurmas olnud ala on kergitanud viimastel aastatel jõuliselt taas pead: tekkinud on maailma tippu kuuluv meesduo Kusti Nõlvak/Mart Tiisaar ning veel mitu professionaalset mees- ja naispaari, kelle soov on murda samuti maailma tippu; valmis on saanud esimesed rannahallid ja järgmised on juba ehitusjärgus; tööle on pandud aastaringne suur rannavollesari, kerkima on hakanud suviste Eesti GP-etappide tase nii korraldusliku kui ka sportliku poole pealt; loodud on esimesed aastaringsed noorte treeninggrupid.