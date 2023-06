36-aastane eestlane debüteerib rannavolle MK-etapil: mängin paremini kui kunagi varem!

„Eelmisel nädalal Norras peetud kohtumine olümpiavõitjate Anders Moli ja Christian Sorumiga oli kahtlemata minu vollekarjääri erilisim hetk. See andis palju häid emotsioone ja ka kindluse, et Jurmalasse saab minna rahuliku südamega. Naljaga pooleks võiks öelda, et kuna saan esmaspäeval 37-aastaseks, siis mäng Mol/Sorumi ja nüüdne MK-etapp on head sünnipäevakingid iseendale. Rannavõrkpall on huvitav ala, et isegi sellises vanuses tunnen, et olen iga aastaga paremaks läinud ja mängin paremat võrkpalli, kui kunagi varem,“ ütles Järvamaal Villi Vantsi juhendamisel võrkpalluriks sirgunud Piik.



„Olen tegelikult Dimaga mänginud 2019. aastal, kui ta veel päris noor oli, sisuliselt terve hooaja koos. Võitsime toona ühe GP-etapi ja tulime samal aastal Eesti meistrivõistlustel hõbedale. Ja kuna olen käesoleval talvel käinud päris palju Verro treeningutel koos Kusti, Mardi ja Dimaga, siis teadsin, mis mind ees ootab. Sobime Dimaga väga hästi nii palliplatsil kui ka selle kõrval,“ lisas Piik.