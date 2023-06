Endine Prantsuse tennisist seksuaalsest väärkohtlemisest: see polnud kena žest, vaid peibutamise meisterklass

Artikkel ilmus esimest korda ajakirjas Liikumine ja Sport.

Grenet’ asutatud ühendus En Garde sai tõuke tema enda valusast kogemusest. „Mu tennisetreener väärkohtles mind seksuaalselt. Teen omalt poolt kõik, et minu laps ei peaks nii kannatama. Tahan pakkuda talle turvalist spordikeskkonda,“ ütleb ta.

Grenet sattus 20 aastat tagasi Pariisis tavalise tennist armastava teismelise tüdrukuna elu hirmsasse õudusunenäkku. Äripäeva ja EOK koostöös Tallinnas peetud spordijuhtimise konverentsil „Piiride ületamisest“ rääkis ta oma loo. Siinkohal avaldab EOK ajakiri „Liikumine ja sport“ Grenet’ loal mõtlemapanevaid katkendeid tema võitlusest ja teiste aitamise soovist.

„Grooming’u (peibutamine – toim) protsess algas, kui olin 14-aastane. Ühel päeval kutsus treener, keda olin oma klubis näinud, mind oma laagrisse. Ta oli klubis tõeline staar ja olin väga elevil. Laagris olin tema suure tähelepanu all, ta jagas mulle pärast mänge komplimente ja minu mängustiili toodi teistele eeskujuks. Olin väga õnnelik. Ühel päeval küsis ta, kas soovin temaga väljaspool klubi lõunat süüa. Mu vanemad elasid päris kaugel ja ma ei mõelnud, et mul oleks imelik minna üksinda koos temaga sööma. Aga kas see pole kahtlane, et kutsuti vaid mind?“

„Sõitsime poole tunni kaugusele tema koju, kus sõime. Ta rääkis oma treenerikarjäärist, mida ta on saavutanud, keda ta on treeninud. Ta uhkustas mu ees. Ta rääkis Jane’ist, ühest 15-aastasest tüdrukust, kes meie klubis treenis. Ta mainis, et nad on isegi paar korda musitanud ja nad on parimad sõbrad. Mõtlesin, et see ei ole normaalne! Ta naeris seepeale ja ütles, et sõbrad nii teevadki.“