Sotsiaalmeediasse paisatud pilt hävitas maadlustreeneri elu. Aavik: meil on kõik hästi, aga siis tuleb keegi võõras ja ütleb, et ei, teil on kõik halvasti...

Arvi Aavik, endine olümplane ja nüüd juba ka endine naiste U20 maadluskoondise peatreener on viimase aasta jooksul käinud läbi põrgutulest, mida ta ise nimetab puhastustuleks. „See kõik ongi elu. Kuskil on mäed, orud, kurvid ja need pole head ega halvad, vaid osa teekonnast. Vahel tuleb ka soost läbi murda, aga selline elu juba kord on ja asju ei ole mõtet üle dramatiseerida,“ tõdeb ta. „Ainus, mis selle aasta jooksul juhtus, oli see, et sain veelgi tugevamaks. Me kõik saime.“