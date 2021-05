Kuritöö ja tagajärg. 12-aastane ohver: ma tundsin vahekorra ajal naudingut, järelikult olen ise süüdi

Ei kirjutaks sellest parema meelega üldse. Need on ebameeldivad ja ebamugavad lood. Aga neist lihtsalt tuleb rääkida.

Viimasel ajal kahjuks üha rohkem ka spordi puhul. Raimund Pundi ja noored võrkpallurihakatised. Nõmme Kalju treener Fredo Getúlio Aurelio ja 14-aastane noor vutitüdruk. Alaealistele oma peenisefotosid läkitanud FC Elva jalgpalliklubi treener Marek Naaris. Korvpallitreener ja õpetaja Marek Koitla, keda süüdistatakse kohtus alaealise seksuaalses väärkohtlemises. Jalgrattatreener, kes kasutas seksuaalselt ära oma grupi poisse. Ja see on alles jäämäe tipp, paljud hämarad teod on endiselt avalikustamata. Paljud kahjuks jäävadki.

Ma ei kirjuta mainitud lugudest konkreetselt - igal juhtumil on omad detailid ja süüaste. Mõni on klaarim, teine alles settib. Mõni oli vale moraalselt, teine ka seaduse silmis. Keskendume muule. Ühe olulise ühise nimetajana kumab läbi, et ehkki mingi indikatsioon – kas teadmine, kahtlus, jutud – on justkui olnud, ei ole klubi, alaliit, kool või kogukond osanud õigel ajal reageerida ja juhtumeid ära hoida.

„Meil ei ole seni olnud mingit alust ega õigust sekkuda ühegi treeneri eraellu,” laiutas Kalju tegevjuht Ehte Eamets Getúlio kaasusest rääkides käsi. No kuidas paneme käe ette, kui inimesed teineteist armastavad ja seadus kah lubab. Tihti on kuulda vabandust: aga konkreetseid fakte ju ei olnud! Või: me ei saa teenekat treenerit/õpetajat heast peast milleski sellises süüdistama hakata. Ka Pundi puhul laiutati käsi - jah, talle meeldisid poisid, aga kas ta läks ka üle keelatud piiri...?

Stopp!

Kõik, kes te eelistate probleemi puhul pigistada silma kinni ja mitte hakata „tühjast tüli tegema”, heitke korra pilk ohvrite poole. Enne kergema lahenduse ehk vaikimise ja möödavaatamise valimist kuulake, mida nad räägivad suletud uste taga hingetohtritele. Millise tohutu süükoorma all nad elavad ja millistesse lõksudesse aastateks satuvad? Ja mida teha, kui sa ei taha olla selles kõiges kaasosaline?