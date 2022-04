Ta küsis seda ERR-i otseülekandes, Kalju ja FCI Levadia mängu poolajaintervjuus nagu õige mees kunagi. Ta oli just kasutanud maksumaksjate raha eest toodetava kanali eetriajast päris palju sekundeid selleks, et vihaselt sarjata väljaannet Soccernet ja personaalselt reporter Martti Kallast.

Küsiksin vastu: äkki tõesti pole vaja, et jalgpall oleks pidevalt negatiivsete asjadega pildis? Äkki klubi vaataks korra peeglisse, otsustaks edaspidi hoida tagaplaanile ja lõpetaks jutud, et alati on süüdi keegi teine.