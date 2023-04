DELFI VIDEO | Selver/TalTechi Eesti meistriks tüürinud Toobal: me ei uskunud hooaja alguses, milleks täpselt võimelised oleme

„Tulime lõpus vägevalt välja ja au ka vastastele. Nad tegid asja päris ägedaks,“ rääkis Delfile Tallinna klubi peatreener Andres Toobal . „Oli tunda, et hakkame ära väsima. Pikemas seerias oleks igal juhul juba mäng olnud edasi-tagasi, võib olla isegi Tartu poole kaldu.“

34-aastane Toobal teenis ühtlasi esimese Eesti meistritiitli peatreeneri ametis. „Teeme tööd medalite nimel. Treeneri ja sportlaste töö on kohati kurb: teed iga päev tohutult tööd, mida keegi ei näe ja siis on mängud, mis pole nii määravad. Ühe käe sõrmedel saab kokku lugeda matšid aasta jooksul, millest oleneb kogu su töö,“ rääkis Toobal. „Saan öelda, et lõpetasime oma töö ilusti.“