VIDEOKÕNE | Itaalias ühe katuse all elavad õed Kullerkannid: väikseid hõõrdumisi tuleb ette, aga oleme ka üksteisele seikluskaaslased

Eesti võrkpallinaiskonna tempo- ja diagonaalründajad Liis (31) ja Kadi Kullerkann (30) naudivad profielu Itaalia esiliigas Cremona Esperia klubis, elades esimest korda täiskasvanueas ühes korteris. Õed tunnistavad, et elu ühe katuse all ei ole ainult lust ja lillepidu.

„Kui hooaeg on nii pikk ja intensiivne, nagu meil siin on olnud, siis paratamatult, ükskõik kellega koos elada, tekivad väiksed hõõrdumised. Meil võibolla sellepärast natuke intensiivsemalt, et me oleme lähedasemad ja julgeme vähe teravamalt öelda kui muidu ütleks,“ rääkis noorem õde Kadi Delfile ja Eesti Päevalehele möödunud reedel aset leidnud videokõnes.