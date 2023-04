KUULA JA VAATA | „Mehed ei nuta“: korvpallikevad täies hoos! Mida arvata Prometey kriitikast Eesti korvpalli suunal?

- Korvpallikevad täies hoos. Millised BC Kalev/Cramo võimalused jõuda eurosarja finaali? Eesti-Läti liiga play-off'id: võtame kokku veerandfinaalid ja vaatame ette Final Fourile. Mida arvata BC Prometey mänedžeri avaldusest, et Eesti klubid on muidu töökad, aga ambitsiooni napib, ja et Eestit ei saa pidada korvpallimaaks?