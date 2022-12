Jalgpallifännid arutavad: kas Messi kolmas värav oli ikka määrustepärane?

Sotsiaalmeedias ringlevatel piltidel on näha, et kaks Argentina vahetusmängijat olid platsile jooksnud juba enne seda, kui Messi löödud pall väravajoone ületas ja tegi lisaajal seisuks 3 : 2.

Jalgpallireeglite kohaselt peaks kohtunik värava tühistama, kui ta avastab, et enne värava löömist on väljakul lisamängija. Samas on jällegi ilmselge, et nende vahetusmeeste platsil olemine ei mõjutanud kuidagi värava sündi.