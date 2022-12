Argentina väravavahi rõvetsev käitumine tekitas fännides pahameelt

Argentina väravavaht Emiliano Martinez võitis finaali järel MM-i parimale väravavahile määratud kuldse kinda. Üllatavalt kombel tõstis ta šeikide ja FIFA juhtide vahel karika oma suguelundi kohale. Sotsiaalmeedias jagunesid arvamused kaheks – ühtede silmis pole selline käitumine auhinnatseremooniale sobilik, teiste meelest on see märk sellest, et „poisid jäävad poisteks“.