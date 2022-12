Argentina on maailmameister! Argentina on maailmameister kolmandat korda! Kui maailmameistriks tullakse, siis alati suurte emotsioonidega. Paljude silmis tõusis Lionel Messi nüüd läbi aegade parimaks jalgpalluriks. Mõnel pool käib ilmselt vaidlus veel edasi. Peamiselt kõrvutatakse teda Brasiilia legendi Pele ning kaasmaalase Diego Maradonaga. Argentina tiitlivõite on samal ajal alati iseloomustanud säravad liidrid ja meeletu meeskondlik tahe.