Prantsusmaa MM-tähtede tippjalgpallurist isa kadus 18 aastat tagasi jäljetult. MM-i eel leiti endine vutimees ja tema kurb lugu üles

Müncheni Bayerni mängumehe Lucas Hernandeze ning AC Milanis palliva Theo Hernandeze isaks on endine vutimees Jean-Francois Hernandez. Jean-Francois Hernandez pallis omal ajal kodumaal Marseille’i, Sochaux’i ja Toulouse’i ning Hispaanias Madridi Atletico ja Rayo Vallecano ridades. Atleticos sirgusid hiljem mängumeesteks ka tema pojad. Alates 2004. aastast ei ole aga pojad ja isa omavahel kohtunud. Seejuures oli Jean-Francois Hernandez nii põhjalikult kadunud, et paljud tema lähedased ei teadnud, kas mees on üldse elus. Enne tänavust MM-i leiti ta aga üles. Rääkida oli seejuures nii mõndagi.