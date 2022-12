MM-ilt langenud Inglismaa koondislased: olime kindlasti parem meeskond, aga kohtunik tegi väga halva partii

Manchester Unitedi kapten Harry Maguire oli mängu järel arusaadavalt näost ära. „Ma ei oska kohtuniku esitust õieti seletadagi. Valesti tehtud otsuste hulk oli tegelikult uskumatu. Väga kehv partii,“ võttis terve matši platsil möllanud keskkaitsja kohtumise kokku. „Oleme löödud ja väga pettunud. Me olime mängus kindlasti parem meeskond. Ma arvan, et iga neutraalse vaataja meelest domineerisime mängu peamiselt meie. Kuid kõik suured otsused läksid meie vastu.“

Teine kahtlane olukord oli avapoolala keskel, kui Dayot Upamecano võttis karistusala joonel maha Harry Kane'i. Sealgi ei näinud Brasiilia vilemees viga ning olukorda ei sekkunud ka videokohtunikud. „Ma arvan, et H (Harry Kane - E. K.) oli kastist väljas, kuid see oli selge viga,“ jätkas 29-aastane keskkaitsja. Tõsi, kui viga oli karistusalast väljaspool, siis selles olukorras ei saanudki VAR vilemehe apsu parandada. Mis muidugi ei pehmenda tõika, et Sampaiol tõepoolest jäi Prantsusmaa kaitsja löök vastu Kane'i jalga nägemata.

„Ma tõesti arvan, et kohtunik oli läbi kohtumise väga kehv. Me mängijatena saame teie ees seistes kriitikat – nii et oleks tore näha, kas arbiiter tuleb ka välja ja ütleb, kas tal oli hea mäng või mitte. Sa loodad, et vilemees teeb suurtes hetkedel õiged otsused, aga täna see nii polnud,“ analüüsis ta matši enda vaatest.