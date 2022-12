Parimate sõprade duell MM-i poolfinaalis. Kas Prantsusmaa taas finaalis või jätkub Maroko muinasjutt?

Katari jalgpalli MM-i teises poolfinaalis lähevad vastamisi Prantsusmaa ja kuni 1956. aastani nende võimu all olnud Maroko. Prantsuse keel on Marokos endiselt olulisel kohal nii ärimaailmas, valitsusasutustes kui ka meedias. Lisaks on just Prantsusmaa marokolaste suurim kaubanduspartner ja just selles Euroopa riigis on suurim marokolaste kogukond. Kolmapäeva õhtul pannakse need plahvatusohtlikud suhted proovile jalgpalliväljakul. Prantsusmaa märulipolitsei olevat noorte marokolaste mässuks igatahes valmis. Jalgpalliväljakul võivad kahe meeskonna suhted olla tegelikult hoopis soojemad. Põhjust selleks annab mõlema tiimi mängulise liidri omavaheline suur sõprus.