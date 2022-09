Tarmo Kink Levadia treeneritrallist: parem õudne lõpp, kui lõputu õudus

Eesti valitsev jalgpallimeister FCI Levadia teatas eelmisel neljapäeval, et on lõpetanud koostöö juba selle hooaja neljanda peatreeneri Maksim Kalõnõtšenkoga.

Hooaega alustas Levadia mullu klubi meistriks tüürinud treeneripaari Marko Savići – Vladimir Vassiljev käe all, kes panid aga juuli alguses ameti maha. Koha võttis üle Ivan Stojković, kelle ametiaeg jäi samuti lühikeseks ja kes pidi töö üle andma Kalõnõtšenkole. Kuigi Levadia teatas veel eelmise nädala esmaspäeval, et temaga sõlmiti leping 2023. aasta lõpuni, siis tegelikkuses jäi ukrainlase ainsaks kohtumiseks 2:3 kaotusmäng FC Kuressaare vastu.

„Kuidas seda pulli kokku võtta? Keeruline. Ega ta ilus ei paista. Aga parem õudne lõpp, kui lõputu õudus. Ma arvan, et see oli otsus, mis tuli ära teha,“ sõnas Kink Kalõnõtšenko lepingu lõpetamise kohta.

Kink lisas, et on varem klubi juhtidele mõista andnud, et on valmis ka ise peatreeneri vastutust kandma.