Eesti valitsev jalgpallimeister FCI Levadia teatas neljapäeval, et on lõpetanud koostöö esindusmeeskonna peatreeneri Maksim Kalõnõtšenkoga ja määranud teda ajutiselt asendama Nikita Andreevi. Endise Levadia peatreeneri Tarmo Rüütli arvates näitab see ilmekalt, et klubi masinavärk jukerdab.