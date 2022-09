DELFI SAN MARINOS | Mäng, kus pole võidukohustust, aga mille peab võitma

Sellest hoolimata peatreener Thomas Häberli koosseisu ei roteeri, vaid juurutab oma kultuuri. „Mängijad peavad oma minutid välja teenima. Muidu pole see asi õige. Algkoosseisu kohtade eest käib võitlus ja see pole loogiline, et ma annan parema mängija arvelt kellelegi teisele minuteid. Mina seda kultuuri ei tunnista. Väljakule saavad need, kes on selle välja teeninud ja homme on platsil 11 parimat,“ selgitas 48-aastane Häberli, kelle sõnul kasvab sellest välja usaldus.