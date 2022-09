Levadia muutis taas kurssi: Eesti valitsev meister lõpetas uue peatreeneriga pärast ühte mängu lepingu

Eesti valitsev jalgpallimeister FCI Levadia teatas, et on lõpetanud koostöö esindusmeeskonna peatreeneri Maksõm Kalõnõtšenkoga. Ukrainlasega sõlmitud lepingust teatati esmaspäeval, 12. septembril. Vahepealse aja jooksul on Levadia pidanud vaid ühe mängu, FC Kuressaarele jäädi alla 2:3.