Podcast "Kuldne geim" | Tiisleri ja Vedruga spordiajakirjandusest, rõõmudest, pisaratest ja kriitikast

Saates tuleb muuhulgas jutuks:



*Kui Von Dorpati solist Johannes kirjutaks spordist ja võrkpallist laulu, siis milline see olla võiks?

*Milline on Tarmo suhe Instagramiga?

*Mihkel kommenteeris otseülekannet, mis ei olnud otseülekanne.

*Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaare eriline ja märgiline edulugu Brasiilias.

*Mis hakkab uues meistriliigaklubis Võru VK/Barruses uuel hooajal uue peatreeneriga juhtuma?

*Selgusid meeste ja naiste koondise nimekirjad, kus joonistuvad välja selged mustrid.

*Pafi ennustusmängus tabab märki snuuker.

*Armastusest spordiajakirjanduse ehk oma "töö" vastu.

*Edevus on miski, mida leiab ilmselt kõigist spordireporteritest.

*Kuulajate mitmekülgsed ja ausad küsimused ehitavad üles saate põhiteema.

*Saates osalejate kõige erilisemad hetked võrkpallis - intervjuus tekkinud pisaratest kuni üksinda tühjas ruumis tehtud öise telemängu rõõmuhõigeteni. Tarmo meenutab eredalt Rio olümpialt tehtud võrkpalliülekandeid.

*Kriitika Eesti Rahvusringhäälingu suunas viimase meedias laialdast kajastust saanud teema näitel.

*Kus on Eesti spordimeedias kõrgemad palgad - kas erakanalites või ERR-is?

*Aare Alba eriküsimus: kas spordiajakirjanikuks sünnitakse ja kelleks üldse tänase saate osalejad soovisid saada?

*Vasakukäeline sidemängija nõelab heade küsimustega.

*Miks kasutatakse spordimeedias vahel vanu fotosid, kus on peal vana toetaja logo?

*Kui palju saab alaliit või spordiorganisatsioon oma hea tööga mõjutada seda, mida õhtustes spordiuudistes näidatakse?

*Millised on Eesti spordiajakirjanduse nõrgad kohad ja millest need on tekkinud?

*Millised apsakad on ülekandeid tehes juhtunud ja millised vastuseid oodatakse sportlastelt?