Tarmo Tiisler: ERRi puudumine Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniirilt oli viga

"Jah, tuleb nõustuda, see oli meie viga, et meil ei olnud korrespondenti Riias kohal. See oli meie viga, oleme seda omakeskis koosolekul tunnistanud. Ja läheme nüüd edasi. Loodetavasti meile ikkagi andestatakse veel," sõnas Tiisler.

Kogenud spordiajakirjanik lisas, et ERR kajastab tegelikult korvpalli ja võrkpalli päris palju. "Me oleme kaameraga kohal Eesti liiga mängudel ja mitte ainult play-offides, vaid ka jooksva hooaja mängudes, koondise mängudes. Ma arvan, et me mahuliselt ei kajasta seda [korv- ja võrkpalli] vähem kui jalgpalli. Lihtsalt jalgpallis on meil liiga otseülekanded ja ka koondisemängud. Võrkpallis meil neid ei ole, mistõttu ei saa me neid ka näidata," selgitas Tiisler..

Samuti ERRis töötav Johannes Vedru tunnistas samuti, et ajakirjanduse kriitika oli korvpalli puhul omal kohal. "See on väga õige, et inimesed vaatavad ja kritiseerivad. Ma ise arvan, et kui ERRi inimesed ei kuula kriitikat ja lase seda endast läbi, siis ei ole nende koht ERR-is. Kuigi mina ei olnud selle protsessi juures, siis ma olen nõus, et korvpalli finaalturniiri kajastamisega oli viga," sõnas Vedru.

