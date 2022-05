Uuendustest kasu lõiganud Nõlvak - Tiisaar pääsevad esmakordselt MM-ile

Nõlvak – Tiisaar on sel hooajal kaasa teinud kolmel etapil, viimati saavutati Brasiilias Itapemas Challenge taseme etapil neljas koht, seejuures anti Nõlvaku seljavigastuse tõttu poolfinaalis loobumisvõit. Enne seda mängiti Elite 16 taseme etapil Mehhikos Rosaritos, kus kvalifikatsioonist edasi ei pääsetud ning hooaega alustati Mehhikos Tlaxclas Challenge taseme turniiril 9. kohaga, kirjutab volley.ee.

Kolm turniiri on eestlastele andnud FIVB entry ranking edetabelis piisavalt punkte, et kindlustada koht juulis toimuval MM-il, kus nad varem osalenud pole. Tiisaar ütleb, et kuna nad otsustasid mängida kohe esimestel etappidel, on nemad uuest süsteemist kasu lõiganud. Hetkel on eestlased tabelis 13. kohal, selle tabeli alusel pääseb otse MM-ile 23 meeskonda, lisaks antakse kolm wild-cardi, mängima pääseb lisaks kaks korraldajamaa paari ning 20 paari teenib koha kontinentaalkarikasarjade alusel.

“Lukku läheb see järjestus 23. mail ja sinna vahele jäävad veel Doha ja Türgi Challenge sarja etapid. Selle info põhjal on meie MM-ile pääsemine kindel, raske on näha, et mõni paar suudaks meist punktidega mööduda. MM-ile mängima pääsemine on väga põnev, uus võimalus meile,” ütles Tiisaar 10.-19. juunini toimuva võistluse kohta.

Ta loodab, et paarilise seljamure saab korda, eestlased plaanivad enne MM-i mängida veel kahel etapil. “Eks trennid näitavad, milline seis Kustil täpselt on, aga eks ta saab veel teraapiat ka. Loodetavasti läheb kõik hästi ja saame hooaega plaanipäraselt jätkata. Enne MM-i on kolm etappi – Türgis Kusadasis (Challenge), Tšehhis Ostravas (Elite 16) ning Lätis Jurmalas (Elite 16), tahame ideaalis neist kahel mängida. Üks oleks kindlasti Jurmala, teist ei tea veel.”