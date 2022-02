"Väga magus tunne! Kõik, mis kappi lähevad, on meie käes. See on klubile väga oluline," oli Levadia kapten Brent Lepistu järjekordse triumfi üle õnnelik. Kuigi Superkarikas pole jalgpallurite seas nii oluline kui näiteks Eesti meistritiitel, oli ka tänases kohtumises näha kohati väga tuliseid hetki mängijate vahel. "Flora - Levadia derbi ei jahtu kunagi maha. Neil oli, mille eest mängida ja meie tahtsime kõik tiitlid enda kätte saada," lisas Lepistu.