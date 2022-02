Euroliiga otsustas jätkata Venemaa klubidega, Žalgiris kavatseb venelastega mänge boikoteerida

Kolm Euroliigas osalevat Venemaa klubi - Moskva CSKA, Peterburi Zeniit ja Kaasani Unics - olid alguses nende kodumängude mujale viimise vastu. Euroliiga kinnitas neile, et see on parim lahendus tekkinud olukorrale.

Zeniidil on jäänud tänavusel põhiturniiril kodus pidada veel kuus mängu, CSKA-l viis ja Unicsil neli kohtumist. Kõik nimetatud Venemaa klubid asuvad hetkel esikaheksas ja on pääsemas play-offi.

Kaunase Žalgirise tegevjuht Paulius Motiejunas on välja pakkunud, et nad hakkavad Venemaa klubidega mänge boikoteerima. Kuigi ükski Euroliiga meeskond tema mõtet ei toetanud, ei kavatse Motiejunas oma plaanist taganeda. Ta kinnitas, et on valmis arvestama, et klubi saab tabelisse loobumiskaotused.