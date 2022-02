Lahti MK-etapil venelaste auks Venemaa hümni ei mängita

Lahti MK-sarja ametlikes dokumentides on Venemaa sportlaste taha märgitud RUS, kuid Venemaa lippu ega ühtegi teist riigi sümboolikat seal ei ole.

Korraldajate pressiteates seisab, et autasustamise ajal Venemaa lippu ei heisata ja Venemaa hümni ei mängita. Kui venelane saavutab poodiumikoha, heisatakse hoopis rahvusvahelise suusaliidu (FIS) lipp ja mängitakse FISi tunnusmuusikat.

FIS on vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-i soovitusele teinud ettepaneku, et kõigil nende egiidi all toimuvatel võistlustel mängitaks Venemaa hümni asemel FISi enda tunnusmuusikat.