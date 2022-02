Venemaa kuulsaim hokitäht valis hoolikalt sõnu, kui rääkis Ukraina sõjast ja Putinist

Ovetškin tunnistas, et tal on nii Venemaal kui ka Ukrainas häid sõpru, kuid rõhutas, et tal puudub kontroll "riigi sõjategevuse üle".

36-aastane ründaja avaldas lootust, et konflikt saab peagi läbi ja et "mõlemas riigis on taas rahu".

"Ma olen venelane, eks?" ütles Ovetškin enne tänaõhtust Capitalsi mängu Philadelphia Flyersi vastu USA ajakirjanikele. "Ma ei kontrolli seda olukorda."

"Palun, aitab sõjast. Pole tähtis, kes on sõjas - Venemaa, Ukraina, teised riigid -, ma arvan, et me elame maailmas, kus peaksime elama rahus," ütles Ovetškin.

Ovetškin on varem korduvalt tunnistanud, et on Venemaa presidendi Vladimir Putini suur austaja.

Küsimusele, kas ta toetab ka täna Putinit, pakkus Ovetškin palju diplomaatilisema vastuse, öeldes: "Ta on minu president, aga nagu ma ütlesin, ma ei ole poliitikas. Ma olen sportlane."