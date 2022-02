Naiste slaalomi olümpiavõitjaks krooniti vägeva teise laskumise teinud slovakitar

"Olümpiavõitja kõlab imeliselt," ütles Vlhova Eurospordile. "Ma ei suuda seda uskuda. Olen üliõnnelik. Pärast esimest laskumist olin pisut pettunud, sest ma ei suusatanud hästi. Mul polnud head tunnet, kuid andsin endast teises voorus kõik ning võitsin lõpuks olümpiakulla! Kogu mu tiim ja mu vend uskusid minusse. Nad uskusid, et võin slaalomis olla väga tugev. Ma lihtsalt kuulasin neid ja andsin endast parima."

Slovakkiale oli see nende olümpiamängude esimene medal, millega tõusti medalitabelis jagama 15. kohta. Iseseisva riigina on Slovakkia taliolümpialt võitnud kokku neli kulda ja kokku 9 medalit, mäesuusatamises oli see neile esimeseks medaliks. Pyeongchangist tulid slovakid tagasi ühe kulla ja kahe hõbedaga.