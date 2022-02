DELFI PEKINGIS | Vesterstein olümpiastartide järel: tahan Eestit esindada ka MK-etappidel ja MM-il

„Olümpia eel ei olnud mul iseendale palju ootusi. Olen suurslaalomis saavutatud 35. koha üle väga õnnelik. Täna surusin kõvasti, kuna slaalom on rohkem minu ala. Siiski tuli õnnetu kukkumine. Andsin endast parima, kuid rada on raske ja selliseid asju juhtub. Paljud teised kukkusid ka, ma ei olnud ainus,” sõnas Vesterstein võistluse järel.

Väliseestlase sõnul sooviks ta end lähitulevikus tipptasemel veel proovile panna. „Olümpia on võrreldes minu tavapäraste võistlustega väga erinev kogemus. Kui oleks veel ka fänne, siis oleks kõik muidugi hoopis teine. Päeva lõpuks on kõik võistlused mõnes mõttes sarnased. Siin on ainult palju väga häid suusatajaid ja palju kaameraid. Ülikoolispordis on tase ebaühtlasem,” märkis ta.