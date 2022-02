Venemaa iluuisutreener dopingukahtlustest: see on järjekordne rünnak meie vastu!

Portaal Inside the Games raporteeris esimesena, et "legaalsete küsimuste" taga, mis rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) ametlikult medalitseremoonia viibimise põhjuseks on toonud, on ühe venelase kahtlane dopinguproov.

Matš TV ajakirjanik Sergei Lisin teatas oma allikatele viidates, et kellegi dopinguproovist leiti marihuaanat.

Mõistagi keskenduvad kõik Vene meediaväljaanded täna dopinguloole. Kuigi detaile on veel väga vähe ja kinnitatud andmeid veel vähem, on erinevad eksperdid teinud juba põhjapanevaid avaldusi.

"Mul pole aimugi, kes see võiks olla. Ma ei usu sellesse. See on järjekordne rünnak Venemaa vastu! Me oleme kõik puhtad, muud võimalust ei ole. Need on alles lapsed, kes seal uisutavad, mis dopingut seal saab olla? Naljakas! Meie sportlased on täiesti puhtad. Oleks täiesti rumal lastele dopingut pakkuda," rääkis TeleSportile Venemaa üks legendaarsemaid ja edukamaid iluuisutreenereid Tatjana Tarasova.

Venemaa iluuisutiimi kuulusid üksiksõitjatena Kamila Valieva (15) ja Mark Kondratjuk (18) ning paarid Anastassija Mišina (20) - Aleksandr Galljamov (22) ja Viktoria Sinitsina (26) - Nikita Katsalapov (30).

Teine legendaarne treener Aleksei Mišin on Sports.ru-le öelnud: "Kui see on tõsi, siis toob see meile kõigile suuri pahandusi. Ma ei usu, et keegi sellise rämpsuga tegeleks. Võibolla on see provokatsioon."

Venemaa jäätantsutreener ja kahekordne olümpiamedalist Aleksandr Žulin: "Ma ei ole üllatunud. Niipea kui venelased edu saavutavad, juhtuvad sellised lood."

Peale 2014. aasta Sotši talimänge riikliku süstemaatilise ja riiklikult toetatud dopinguprogrammiga vahele jäänud venelased võistlevad juba kolmandat olümpiat järjest neutraalse lipu all. Samuti ei lasta neile autasustamisel Venemaa hümni. Järjekordne dopinguskandaal lükkaks nende pattude lunastamise ja oma trikoloori alla tulemise ilmselt veelgi edasi.