Viirus hakkab taanduma: Pekingi olümpial tuvastati eile vaid viis koroonajuhtumit

Kolm positiivset proovi võeti lennujaamast, kaks ülejäänut juba olümpia suletud "mullist" - mõlemal juhul oli tegemist kas sportlase või koondise taustajõuga.

Esmaspäevased testimised andsid kuus positiivset juhtumit, viis nendest olid sportlased või koondise ametnikud. Kõik 247 lennujaamast võetud proovi olid esmaspäeval negatiivsed.

"Kui me selle protsessiga alustasime, ütlesime, et testime olümpia turvalisena hoidmise nimel kolmes kihis: enne väljalendu, lennujaamas ja suletud mullis. Ootasime, et juhtumeid tuleb enim enne lendu, veidi vähem lennujaamas ja suletud mullis samuti vähe ning et see number hakkab mullis veelgi langema, kui inimesed on siin kolm kuni viis päeva olnud," rääkis eilsel pressikonverentsil Pekingi olümpia meditsiiniekspert Brian McCloskey.

"Just seda me näemegi: suletud mullis hakkavad juhtumid harvenema ning lennujaama juhtumid on praegu nullis."

Eilse seisuga viibis isolatsioonihotellides 32 olümpiasportlast, karantiinist on välja pääsenud 50 sportlast. Keskmine isolatsioonis viibimise aeg on nädal, varasema nakatumise jääknähtudega sportlased on välja pääsenud keskmiselt nelja päeva möödudes. Esimese positiivse proovi alles mängudel andnud sportlaste keskmine karantiinis viibimise aeg on kaheksa päeva.