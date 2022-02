Järjekordne Eesti jalgpallikoondislane jätkab karjääri välismaal

“Huvi Bogdani vastu tekkis kuskil kuu aega tagasi, kuid konkreetsemaks läks asi enne meie viimast sõpruskohtumist Türgis Rukh Lvivi vastu, mida olid tulnud vaatama Ukraina klubi president, treener ja skaut," sõnas Levadia spordidirektor Tarmo Kink . "Pärast sõpruskohtumist liikus asi edasi juba väga kiiresti. Oleme klubina rahul, et suutsime Bogdanile pakkuda järgmist sammu tema karjääris. Ta oli selle igati ära teeninud tänu oma headele esitustele eelmisel hooajal. Bogdanil on nüüd pool aastat aega ennast tõestada ning näidata ennast parimast küljest, et välja teenida täispikk leping. Soovime Bogdanile palju edu ja kõike paremat uues klubis."

Vaštšuk on saanud FCI Levadia esindusvõistkonna eest kirja 67 mängu ja löönud kokku 21 väravat. Premium Liigas on Vaštšuk käinud väljakul 59. korral ning löönud 13 väravat. UEFA Konverentsliigas on käinud Vaštšuk FCI Levadia eest väljakul kahel korral ja löönud kaks väravat Dundalk FC vastu. Klubis veedetud ajaga on mees võitnud 2021. aastal ka Eesti meistritiitli ning Eesti Karika. Eesti jalgpallikoondise eest on tal kirjas seitse kohtumist.