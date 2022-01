Järjekordne üleminek lähedal? Eesti jalgpallikoondislast seostatakse Ukraina kõrgliigaga

Sellise informatsiooniga tuli välja Ukraina portaal Sportarena. Ukraina väljaande teatel on Kolos huvitatud Kreida enda ridadesse toomisest. Väidetavalt kaalub klubi Kreida laenule toomist võimalusega ta hiljem Floralt üle osta.

Delfi Sport kirjutas detsembris, et Flora otsib Kreidale võimalust end välismaal taas proovile panna ning üks variant on ka Helsinborgi naasmine. Nüüd aga paistab, et Kreida vastu tuntakse huvi ka Ukrainast.