Koroonasse nakatunud Eesti jalgpallikoondis saabus erilennuga tagasi kodumaale

Teatavasti said sündmused alguse sellest, et Itaalias kehtivate koroonaviiruse reeglite tõttu pidid neli koondise mängijat, kelle vaktsineerimisest oli möödunud rohkem kui kuus kuud, andma enne tagasilendu koroonaviiruse proovi. Kuigi kõiki mängijaid oli enne kogunemist testitud, osutus üks proov positiivseks. Seetõttu suunati reedel kogu koondis koroonaviiruse testile. Kokku oli proovides neli positiivset tulemust, mistõttu suunas Itaalia terviseamet kogu koondise isolatsiooni.

EJLi peasekretär Anne Rei tänas südamest kõiki kiire ja tulemusliku koostöö eest. „Tegelikult on see ime, et nii lühikese aja jooksul ja nädalavahetusel oli võimalik taoline operatsioon kokku panna. Siiras tänu kogu meie U17 neidude koondise delegatsioonile, meie Itaalia partneritele sealses jalgpalliliidus, Eesti riigiametnikele, tervise- ja tööministrile, välisministrile, terviseametile, lennujaamadele, vaid kolme tunniga erilennuki leidnud Reisieksperdile. Kõigi ühise pingutuse tulemus on see, et tüdrukud jõudsid kiiresti ja turvaliselt koju,“ rääkis Rei. Lennureisiks paigutati positiivse koroonaviiruse proovi andnud mängijad teistest eraldi, kõik reisijad kandsid meditsiinilise näomaske ja kasutati täiendavaid ettevaatusabinõusid.