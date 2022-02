DELFI PEKINGIS | Liivi jalg teeb endiselt valu, kuid kõik saab korda

Olümpiaeelsel pressikoverentsil oli mõistagi esimene küsimus Liivile: kuidas jala tervis on? „Üsna hea,” kuulutas Liiv optimistlikult. „Jalg on 90% terve. Kui uisu jalga panen, valu pole – paistetus on sedavõrd alanenud. Küll aga tunnen valu tõuke lõppfaasis. Samas olen kõik trennid saanud läbi väikse valu ära teha, ka maksimumkiirusel, uisutamist ei sega miski.”

Kuu tagasi jalgrattatrenni tehes sai Liiv õnnetu vigastuse, kui jalg pedaali küljest lahti tuli ja hammasratas hüppeliigese kohale kaks sügavat haava lõikas. Tekkis infektsioon, jalg läks paiste ning Liiv pidi EM-i vahele jätma.

Liiv ei soovi liialt tervislikule seisundile keskenduda, sest tema põhidistants, 1000 meetrit, on kavas alles olümpia eelviimasel päeval 18. veebruaris. „Aega täielikuks paranemiseks on piisavalt, küll valu ära läheb. Ootused on endiselt kõrged. Ma ei keskendu sel distantsil ajale ega kohale vaid tahan sõita perfektselt – väikegi eksimus tähendab ajakadu – ja kui see õnnestub, võiks jõuda esikümnesse.”

Reedel harjutab Liiv Pekingis esmakordselt täiel kiirusel ja siis näeb, milline seis on, aga see ei tohiks olla halb. Järgmine katse on laupäevasel testvõistlusel, kus osalevad paljud maailma tipud, igaüks oma eesmärgiga. „Minu plaan on kontrollida starti ja 500 meetris sõita esimene pool maksimumiga. Kui võtan ette ka 1000 m distantsi, siis seal surun esimesed 600 meetrit – tahan näha kiiret ringi ja seda, et kurvidesse sisenemised oleks võimalikult täiuslikud.”

Testvõistluse tõttu loobus Liiv olümpiamängude avatseremoonial lipukandmisest: „Avamine venib hilisõhtuni, kuid esimene kontrollstart on järgmisel varahommikul,” selgitas Liiv.

Niisiis on kõik hästi. Esimese olümpiastardi teeb Liiv 14. veebruaril 500 meetris.