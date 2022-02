Eesti laskesuusataja pääses Pekingi isolatsioonihotellist

Eesti olümpiakomitee pressiesindaja andis teada, et Külm on andnud järjest kaks negatiivset proovi ning rangest karantiinist pääsenud, kuid on endiselt lähikontaktse staatuses, mis lubab tal treenida ja võistelda, kuid hoiab tema kokkupuuted teiste inimestega endiselt minimaalsena.

Alles eile rääkis Külma treener Indrek Tobreluts, et Susan on vaheldumisi andnud positiivseid ja negatiivseid koroonaproove, kuid on asümptomaatiline ning alles kuu aega tagasi koroona läbi põdenud. "Oleme tahtnud Susanile viia trenažööri, et ta saaks end veidigi liigutada, kuid pole õnnestunud – see võivat hotellitoa ära rikkuda. Nüüd proovime sinna toimetada hantleid, ehk õnnestub," ütles ta.