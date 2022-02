Samuelsson ennustab Norra laskesuusatajatele olümpia alguses krahhi: meil on suur eelis

Samuelsson ütles NRK-le, et ei taha mõeldagi, et pidanuks startima juba viiendal päeval pärast saabumist. "Nüüd hakkab juba enesetunne paranema, aga esimesed päevad olid ikka rasked. See on pikk teekond, nii et see võtab veidi aega," sõnas Samuelsson.

"See [kohanemine] on võtnud peaaegu nädala. Alles kolmapäeval tundsin, et mu keha on lõpuks füüsilisest suurepärases seisus," lisas Elvira Öberg .

Ajavahe Kesk-Euroopaga on seitse tundi ja laskesuusatamise staadion on Pekingis umbes 1700 meetri kõrgusel. Ilm on võistluspaigas tuuline ja külm, maas on kunstlumi, mis on ülikülm.



"Ma arvan, et meil on väga suur eelis, nii et ma olen väga üllatunud, et Norra koondis nii hilja tuli," lausus Samuelsson.



Martin Ponsiluoma lisas, et norrakad mängivad natuke loteriid. "Nii hilja kohale tulla on õnnega mängimine," usub ta.



"Ma ei ole Norra peale just kade," tunnistas ka Hanna Öberg.