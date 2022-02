Kristjan Ilvese lähikontaktseks tunnistatud kahevõistluse valitseja andis positiivse koroonaproovi: "Poisid, kuldmedal on teie!"

Riiberi positiivse proovi avaldas esimesena ajaleht VG. Norra olümpiakomitee kinnitas seda ametlikult täna pärastlõunal ning lisas, et positiivseks on osutunud ka Riiberi teine test.

NRK ekspert Torgeir Björn peab juhtunut äärmiselt kahetsusväärseks: "Muidugi on see väga kurb. Ta on olnud selle talve kindel valitseja. Positiivne testitulemus tähendab, et suurim favoriit ja üks Norra suurimaid olümpiasoosikuid on olümpialt väljas," sõnas Björn.