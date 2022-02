Rootsi suusaäss olümpiast: see on paroodia! Kus on võrdsed võimalused?

Kuna Halfvarsson reisis lennujaama koondisekaaslase Leo Johanssoniga samas autos ning Johansson andis hiljem positiivse koroonatesti, arvatakse, et ka Halfvarsson on viirusega kokku puutunud.

Pärast seda on Johansson andnud Pekingis ka negatiivse koroonatesti, kuid nii Halfvarsson kui tema kõrval istunud Marcus Grate on pidanud nüüd olümpiapaigas treenima erandlikes tingimustes. Ta nimetab olukorda "paroodiaks", kirjutab Expressen.

"Me oleme väljas värskes õhus. Ja me puutu seal üksteisega kokku," sõnas Halfvarsson Expressenile ja soovitas kõigil teistel sportlastel treenida samal piirangualal, kus nemad on pidanud harjutama.