DELFI PEKINGIS | Norra on paanikas: kas Ilvese positiivne koroonaproov röövib neilt kahevõistluse kullad?

Kuna Ilves lendas Pekingisse koos norralastega, on lähikontaktse staatuse saanud kahevõistluse valitseja Jarl Magnus Riiber , kellele ennustatakse kulda mõlemal individuaaldistantsil, ning lisaks Espen Andersen ja Espen Bjørnstad. Lisaks on lähikontaktsed kolm taustajõudude esindajat.

Norra koondis on ise teinud tõsist taustatööd, et Ilvesega kokkupuutunud persoonid välja sõeluda ning takistada võimalikku edasist viiruse levikut. Seetõttu ongi lähikontaktsete nimed avalikustatud, et teised teaksid neid vältida.