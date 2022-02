DELFI PEKINGIS | Indrek Tobreluts positiivsest koroonatestist: täielik absurd!

Koroonaviirus käitub Pekingi olümpial isepärasel moel, tõdes Külma treener Indrek Tobreluts . „Kes võinuks uskuda, et kuu tagasi koroona läbi põdenud Külm jääb taas haigeks. Täielik absurd!” oli Tobreluts hämmingus.

Reeglite järgi pääseb Külm isolatsioonihotellist, kui ta on asümptomaatiline ning annab kaks järjestikust negatiivset testi. Seejärel koheldaks teda taaskord lähikontaktsena, kuid ta saaks osaleda treeningutel ning võistelda.

„Susan andis enne lendu Pekingisse kaks negatiivset testi, kohale jõudes kaks positiivset, läks karantiini, andis negatiivse testi ja päev hiljem taas positiivse. Mõistmatu. Enne ta karantiinist välja ei saa, kui kaks testi on negatiivsed ehk siis parimal juhul 4. veebruaril.”

Tobreluts kirus sedagi, et karantiinihotellis ei pääse nelja seina vahel end liigutamagi. „Oleme tahtnud Susanile viia trenažööri, et ta saaks end veidigi liigutada, kuid pole õnnestunud – see võivat hotellitoa ära rikkuda. Nüüd proovime sinna toimetada hantleid, ehk õnnestub.”