DELFI PEKINGIS | Koroonahirmus suusatajate ootused. Kilp: tahan naasta mitte konteineris, vaid õige lennuga

Pekingi mängudel startivatest Eesti suusatajatest on vaid Marko Kilbil varasemast olümpiast kogemus, ülejäänud on debütandid ehk siis üks unistus on neil juba täitunud.

Pressikonverentsil võeti läbi mitmed teemad.

Kui suur on koroonahirm?

Marko Kilp: „Kristjan Ilvese haigestumine oli nukker uudis. See on koroonasõda, kus mitmed langevad. Loodetavasti ei saadeta mind konteineris Pekingist tagasi.”

Henri Roos: „Minu treener Riho roosipõld on siin karantiinihotellis ega tea, millal välja pääseb. Minu asi on vaid loota, sest muuta ei saa midagi.”

Alvar Johannes Alev: „Kui skafandrites tüübid koputavad ukse taga, aimad halvemat, aga seni on nad ainult voodipesu vahetanud.”

Aveli Uustalu: „Pole meeldiv lugeda uudiseid nakatumistest. Peame ise tegema kõik selleks, et terveks jääda.

Millised on suusarajad ja tingimused?

Kilp: „Tuulekülma on -20 kraadi, lumi külm ja kuiv. Loodan leida hea suusapaari, see mõjutab sõitu rohkem kui määrimine.”

Roos: „Ootasin aeglasemat libisemist, aga rajad on rasked ja sõeluvad paremad välja. Tuleb külma ilma suusapaarid välja otsida.”

Alev: „Üks raskematest radadest, mida olen näinud. Aga sobib mulle, sest olen selleks treeninud.

Himma: „Rasked rajad mulle meeldivad ja ühel suusapaaril on külma ilma lihv kah all.”

Mariel Merlii Pulles: „Kõike muu kõrval häirib tugev tuul laskumistel, mis lihased kangeks puhub. Õnneks võtsin õiged suusapaarid kaasa.”

Uustalu: „Nägin ära, mis meid ees ootab, aga väga ei karda. Küll aga hirmutavad tuul ja tuulekülm.”



Millised on ootused?

Kilp: „Et ma ei naase olümpialt konteineris, vaid õige lennuga. Keha on valmis parimat andma ja arvan, et tulemus pole kehv.”

Roos: „Pool võitu on käes, kui tervena koju jõuan. Eesti meistrivõistlustest alates on seisund ülesmäge läinud, nüüd tuleb see realiseerida.”

Alev: „Olen optimistlik, aga võistlusprotokoll näitab, kas optimismil on alust.”

Pulles: „Lähen iga võistlusega paremaks. Tahaks korrata Seefeldi MM-i edu ja 30 sekka pääseda.”

Himma: „Ei mõtle tulemusele, vaid sooritusele. Tähtis on esimesel olümpial mitte läbi põleda.”

Uustalu: „Ei lootnud olümpiale pääseda, aga pääsesin. Eesmärke ei sea, aga annan endast maksimumi.”