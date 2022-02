Rootslannade tuba muutus Pekingis basseiniks

Kui paar päeva tagasi kurtis Rootsi laskesuusataja Sebastian Samuelsson, et tema toas oli vaid 12 kraadi sooja ja WC ei töötanud korralikult, siis nüüd teatasid Rootsi murdmaanaised, et ka neil tekkis Pekingis probleeme. Nimelt ujutas Karlsson duši all käies terve toa veega üle, sest äravool ei töötanud.

"Mõned on kurtnud kümnekraadise toa ja tualettruumi ummistuse üle, kuid meil tekkis duši all ummistus. Probleem on nüüdseks lahendatud, kuid kogu meie tuba muutus mõneks ajaks basseiniks," ütles Karlsson Aftonbladetile.

"Laulsin korraks duši all, kui Maja teatas järsku, et telekas on peagi vees, seega pidin oma kuuma duši katkestama," selgitas rootslanna juhtunut.

Karlssoni sõnul õnnestus "skafandrites" hotellitöötajatel äravool avada ja ta sai uuesti duši alla minna.

22-aastane suusataja lisas naerdes: "Inimesed arvavad, et me mõlemad olime duši all... aga me ei tee seda."